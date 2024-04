Strage di Suviana, tra i 4 dispersi anche un napoletano: Vincenzo Garzillo ha 68 anni

C'è anche un campano tra i quattro lavoratori che risultano ancora dispersi alla centrale idroelettrica di Bargi al lago di Suviana: si tratta di Vincenzo Garzillo, 68 anni, di Napoli.

Il suo nome è stato confermato dalla prefettura di Bologna, al pari degli altri tre: Paolo Casiraghi, 59 anni, di Milano; Alessandro D'Andrea, 37 anni, di Pontedera e Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Mestre.

Nell'esprimere «ancora profondo cordoglio e vicinanza a tutte le vittime e alle loro famiglie», Enel Green Power «continuerà a dare ogni forma di collaborazione alle autorità preposte per accertare i fatti». Lo comunica la stessa società energetica il cui amministratore delegato, Salvatore Bernabei, viene sottolineato in una nota, «si è recato immediatamente sul luogo per coordinare di persona le attività aziendali in raccordo con le autorità competenti».