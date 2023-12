«Albero in Guerra», l'installazione artistica di Ruben D'Agostino per non dimenticare

Un albero di Natale che fa riflettere quello realizzato dall'artista partenopeo Ruben D'Agostino.

Un filo spinato che avvolge il cono-abete, al posto dei festoni colorati, soldatini e carri armati al posto degli addobbi, una sirena sostituisce il puntale. Un'installazione artista e provocatoria «per non dimenticare le guerre in corso», afferma D'Agostino.

«Questo Natale meriterebbe di essere saltato a piè pari, vista la sofferenza che c'è nel mondo. Guerre e genocidii in atto la fanno da padrone, come non accadeva da anni. Anche io, a mio modo, ho voluto contribuire a finché nessuno dimentichi e sia consapevole che oggi in altre parti del globo c'è chi non ha nulla da festeggiare. “Albero in Guerra” è il mio albero di Natale, fatto di legno, filo spinato, macerie e mezzi militari. Figura retorica di un periodo buio...buio assai...»