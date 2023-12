Napoli, il pranzo di Natale per i poveri nella parrocchia della Santissima Ascensione a Chiaia

La Vigilia di Natale con i poveri. La parrocchia della Santissima Ascensione a Chiaia ha ospitato nel Salone della chiesa oltre 100 poveri il giorno della Vigilia di Natale.

«La nostra iniziativa - afferma il parroco don Giuseppe Carmelo - vuole essere una iniziativa solidale offrendo la collaborazione non solo della Caritas ma di tutta la comunità nei riguardi delle persone più bisognose e che alla Vigilia di Natale non facciamo sentire sole. L'intento è invitare il prossimo a non distogliere lo sguardo dal povero un monito che dà il titolo all'iniziativa. Abbiamo ricevuto grande solidarietà per accogliere come fratelli tutte quelle persone che non hanno una casa dove passare il Natale né parenti».

Giovani, donne, madri e padri hanno servito il pranzo ai poveri seduti tutti insieme per condividere con la comunità dei momenti di amore e gioia. «La frase “non distogliere lo sguardo dal povero” è il messaggio del Santo Padre in occasione della giornata mondiale del povero - afferma il parroco don Giuseppe - e che abbiamo fatto nostro come cammino di comunità cristiana, chiamata a dare ascolto al povero e provare a risollevarlo dalla sua condizione per farlo sentire amato, così come ciascuno di noi è amato dal Signore».

Numerosi ristoranti del quartiere Chiaia, panetterie, salumerie, pizzerie, caffetterie, hanno contribuito al pranzo per i fratelli poveri offrendo cibo, bevande e dolci.