Da Nola a Napoli, avvocati e imprenditori hanno organizzato anche quest'anno l'evento Christmas & Lawyers, la cena di Natale per raccogliere fondi da destinare ai ragazzi autistici. Settima edizione dunque per la festa solidale celebrata da numerose realtà associative: lo Studio Legale Savarese, il Centro Studi Piero Calamandrei, lo studio Majello, lo studio legale Libonati, la struttura recettiva Mergellina Amore e Fantasia, lo studio legale Forti, il Centro Pitagora, l'Unione dei Giovani Penalisti di Nola, lo studio legale Sica, Esposito, D'Aniello, alcuni esponenti della Camera minorile di Torre Annunziata e l'Unione giovani penalisti di Nola. Il locale Gravina 13 a Portici ha accolto i circa duecento ospiti che avevano come obiettivo principale quello di donare. L'evento infatti, patrocinato dal consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, sosterrà alcuni progetti della Fondazione La Scintilla Onlus che si occupa di assistere i ragazzi autistici. «Grazie alle risorse donate durante la serata di beneficenza di un anno fa - ha dichiarato l'avvocato Alessio Savarese - i ragazzi hanno frequentato un corso di recitazione durato tutto l'anno. È importante sostenere realtà come questa e noi abbiamo il dovere di proseguire su questa strada».

La Fondazione, che si occupa di circa quaranta ragazzi con varie disabilità, si trova in via dei Tribunali a Napoli ed ha come scopo l'accoglienza, la condivisione e la partecipazione sociale, grazie a laboratori artistici, corsi di pittura, attività sportive, lavora in squadra con le famiglie dei ragazzi così che possano rafforzare le proprie competenze cognitive e motorie, e successivamente riuscire a specializzarsi per lavorare e diventare autonomi. Le attività che vanno finanziate anche grazie al supporto di eventi come Christmas & Lawyers hanno lo scopo di valorizzare i talenti e le attitudini di ciascuno, dando così la possibilità ai ragazzi che di solito hanno difficoltà a comunicare le proprie emozioni di trovare il proprio spazio in modo libero. Gli stessi ragazzi hanno creato, nelle scorse settimane, dei manufatti da destinare ai vincitori dei giochi, organizzati durante la serata, come la tradizionale tombola, a cui hanno partecipato tutti. «È bello ogni anno ritrovarci ha spiegato Savarese - farci gli auguri di Natale e regalare un sorriso a chi è meno fortunato di noi. In questi anni nemmeno il Covid ci ha fermato, perché donare è un atto di amore. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato rendendo speciale questa settima edizione».