Arte, musica e cultura. E beneficenza, quella che non può mancare. È stato il solito spettacolo il Christmas Gala Charity 2023, l'evento annuale organizzato dalla Fondazione Cannavaro Ferrara che negli ultimi anni è diventato un vero e proprio appuntamento per fare del bene, un'occasione per scambiarsi gli auguri per le festività ma anche e soprattutto per tendere la mano ai meno fortunati, a progetti innovativi e necessari che tengano sempre presente l'importanza del territorio cittadino.

La serata di giovedì alla Mostra d'Oltremare era finalizzata alla raccolta fondi per il nuovo progetto della Fondazione Lloco: un luogo per tutti, promosso da Proodos, società cooperativa sociale impegnata sul territorio della città di Napoli e provincia che con le sue attività .contrasta la povertà educativa e l'abbandono scolastico che colpiscono il nostro territorio. Il progetto Lloco punterà a offrire un'immagine rinnovata dell'apparato scuola come luogo di promozione dei talenti, una cucina di creatività e un luogo di accoglienza e di ascolto per i ragazzi e le loro famiglie che parteciperanno. Come? Attraverso percorsi personalizzati di formazione e volti anche al loro inserimento lavorativo, con laboratori sportivi e altre esperienze educative e utili per il loro futuro.

Una serata da sold-out, con grande partecipazione e generosità, che ha messo l'organizzazione alla prova con numeri importanti visti gli oltre 800 ospiti presenti. E con quattro protagonisti su tutti: i fratelli Paolo e Fabio Cannavaro da una parte, i fratelli Ciro e Vincenzo Ferrara dall'altra. «Diamo questa volta la possibilità a 100 ragazzi di fare formazione e prepararsi per un futuro migliore» le parole del campione del mondo Cannavaro, spalla a spalla con l'amico di sempre Ferrara: «Saranno organizzati ad Acerra laboratori formativi, sportivi, per far comprendere ai ragazzi il concetto dello stare insieme, che noi ex calciatori abbiamo sempre apprezzato». Padrone di casa della serata sono state Maria Mazza - madrina della fondazione - e Veronica Maya, abili a giostrare lo spettacolo andato in scena: sul palco si sono avvicendati tra gli altri Ciccio Merolla e il maestro Carlo Morelli con la That's Napoli Band, Valeria Marini e la comicità di Tony Figo. Tra gli ospiti in sala anche Claudia Ruffo, Denny Mendez, Diego Armando Maradona Junior e Gianni Simioli.