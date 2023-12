Tanti panettoni per l'associazione La battaglia di Andrea

Non è Natale ad Afragola per gli assistiti del’associazione La Battaglia di Andrea senza le donazioni di Marican Holding, divenuta ormai una piacevole tradizione.

«Ormai è diventata una bellissima tradizione ricevere ogni ad ogni festa comandata la telefonata di Angela Canciello di Marican Holding – dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea – con il suo altruismo Marican riesce a donare un sorriso alle tantissime persone che assistiamo. Quest’anno l’azienda ci ha donato tantissimi panettoni che regaleremo ai bambini disabili che abbiamo in associazione – prosegue - ormai per noi Marican è una certezza – conclude – una realtà che ci garantisce di donare un sorriso a chi spesso non lo ha».



«Per le nostre aziende e per la nostra famiglia - afferma Angela Canciello, Food Manager di Marican Holding - è fondamentale fare rete e creare sinergie virtuose con associazioni del territorio come La battaglia di Andrea, quotidianamente attiva affinché eventi benefici e donazioni non siano fini a se stessi, ma strumenti utili a favorire un approccio alla vita più solidale e orientato ai bisogni del prossimo. Pertanto, ringrazio la Presidente Asia Maraucci che affianchiamo con orgoglio da diversi anni nelle sue lodevoli iniziative solidali».