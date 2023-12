Innovaway per il Santobono Pausilipon: un dono goloso ai piccoli pazienti per il Natale

Innovaway, gruppo leader nel settore della digital transformation guidato da Antonio Giacomini, conferma anche quest’anno il suo legame con la Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli. Dopo la donazione di un macchinario ad alta tecnologia nel 2021, la società specializzata in soluzioni e servizi Ict innovativi continua il suo impegno nel sociale con un nuovo gesto di solidarietà: la donazione di panettoni artigianali Caflisch, antico forno e raffinata pasticceria napoletana con duecento anni di storia alle spalle alla Fondazione che assiste da sempre nelle sue strutture i piccoli pazienti provenienti da ogni parte d’Italia.

«La vicinanza e l'impegno verso le comunità e i contesti in cui operiamo sono parte integrante del nostro Dna aziendale. Dopo aver contribuito con un macchinario fondamentale per la diagnostica a migliorare gli standard di cura e ridurre i tempi di attesa nelle strutture ospedaliere pediatriche del territorio, anche quest'anno vogliamo sottolineare il lato umano del nostro impegno attraverso la distribuzione dei panettoni. Un gesto simbolico di solidarietà, con l'obiettivo di portare un sorriso e conforto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie in un periodo speciale come le festività natalizie», ha dichiarato il Ceo di Innovaway, Antonio Giacomini, che ha consegnato personalmente il goloso omaggio firmato Caflisch al direttore della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus Flavia Matrisciano.