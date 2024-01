Percorsi di Innovazione e Imprenditorialità, due giorni di workshop per promuovere collaborazioni tra università e imprese

Due giorni di workshop per il progetto «Percorsi di Innovazione e Imprenditorialità», selezionato dalla Missione Diplomatica USA in Italia al fine di promuovere le collaborazioni tra università e imprese. Il progetto, ideato e coordinato dalla docente Mita Marra del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli, prevede un percorso di formazione itinerante con una serie di incontri in Campania per poi concludersi oltreoceano con un evento a New York nel luglio 2024. Appuntamento mercoledì 31 gennaio al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio e il primo febbraio nel Complesso Monumentale di San Giovanni Battista di Cava de' Tirreni.

Esperti nazionali e internazionali affronteranno tematiche cruciali quali gli ecosistemi imprenditoriali locali e globali, l'agenda della sostenibilità, la ricerca e l'innovazione responsabile, la transizione energetica e la valorizzazione dei beni culturali, tenendo conto delle esigenze delle imprese, soprattutto nei settori dell'aerospazio, dell'elettronica, dell'agribusiness e della cultura, tra gli altri.

Dieci giovani ricercatori, selezionati tra studenti magistrali in Innovazione Sociale, dottorandi e post-doc in Ingegneria Industriale e Scienze Chimiche, avranno l'opportunità di presentare i propri lavori e mettersi a disposizione delle imprese interessate a investire in innovazione per potenziare la propria capacità imprenditoriale.

Il workshop del 31 gennaio approfondirà il tema del fare impresa nell'ecosistema, con particolare attenzione al sistema dell'aeronautica, al fine di creare e diffondere conoscenze scientifiche utili a rafforzare le collaborazioni tra università e imprese.

Il 1 febbraio a Cava de' Tirreni, le opportunità offerte dalla Space Economy saranno esplorate in relazione alle prospettive di crescita e innovazione nel settore dell'elettronica.

Di particolare importanza la tavola rotonda su «Sistemi territoriali e mercati globali» con Pietro Carratù di Youbiquo, Domenico Agnello di PwC, Marco Bellucci di Mare Group, Raffaele Gigantino di VMware Italy, Andrea Miccio della Banca del Fucino, Renata Roffeni Tiraferri di Softlab, Francesco Serravalle di CoworkingSA e presidente Gruppo SIT Confindustria Salerno, Pellegrino Spina di Lantronix e Aniello Stellato di Tme.

A tutti i workshop in programma parteciperanno i partner internazionali come Cornell Tech e la piattaforma Ocse per l'educazione all'imprenditorialità, che hanno sostenuto il progetto sin dalla sua ideazione.

L'evento segna l'avvio delle attività del progetto Pathways to Innovation and Entrepreneurship, finanziato dalla Missione diplomatica degli Stati Uniti d’America in Italia. L'obiettivo del progetto consiste nel facilitare la collaborazione tra imprese e giovani ricercatori attraverso un percorso itinerante di quattro workshop tematici che si terranno tra gennaio e maggio 2024 tra l’Italia e gli Stati Uniti. I workshop affronteranno tematiche cruciali per lo sviluppo delle imprese e per la strategia di ricerca e innovazione delle istituzioni universitarie.