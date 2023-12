Startup, Atlas entra in Confindustria Servizi: nuovo strumento a supporto dell’asse Italia-Usa

Atlas l’Associazione Transatlantica per le Start up, entra in Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e promuove la propria azione a supporto dell’innovazione lungo l’asse Italia-Stati Uniti. Orientata a farsi portavoce delle startup italiane presenti o interessate a sviluppare business sul mercato americano, Atlas rappresenta, in questa fase costitutiva, circa 40 imprese, con l’obiettivo di passare ad una rappresentanza a tre cifre a partire dal 2024.

Il consiglio direttivo di Atlas unisce esperienze nazionali e internazionali di rilievo. La presidenza è espressa da Tommaso D’Onofrio, già Managing Director di Assiteca Crowd, una delle prime piattaforme autorizzate da Consob sull’Equity Crowdfunding, poi rappresentante italiano presso la Commissione Europea all’interno del tavolo tecnico specifico Ecsf (European Crowdfunding Stakeholder Forum). Tommaso D’Onofrio è attualmente delegato al coordinamento del tavolo tecnico di Confindustria Servizi Innovativi e tecnologici in materia di startup e Ip.

«Da anni in Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici siamo al fianco delle più interessanti imprese innovative italiane, rilevando una costante esigenza in termini di educazione e accompagnamento verso l’internazionalizzazione – ha affermato Tommaso D’Onofrio – per questo Atlas mira a diventare un luogo di rappresentanza collettiva, di mentorship e di crescita per tutte le start up dell’ecosistema.

Atlas si impegna a diffondere tra le startup gli strumenti necessari per affrontare con successo il proprio processo di crescita e espansione internazionale per navigare nel complesso scenario del mercato americano».

La visione internazionale dell’associazione è garantita dal contributo del Vicepresidente: Alessandro Colnago, Vice President di ExportUSA, esperto in strategie di internazionalizzazione di aziende italiane verso gli Stati Uniti; dal consigliere Gennaro di Cello, Vice President di Entopan Innovation, uno dei promotori di Innovit, centro di innovazione italiana a San Francisco nato su impulso della Presidenza della Repubblica Italiana e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla consigliera Sara Roversi, Founder del Future Food Institute.

Atlas organizza gruppi di lavoro tematici con esperti di settore che si incontrano per valutare sinergie, opportunità di mercato, proposte istituzionali; sviluppare progetti, studi e ricerche nel campo dell’internazionalizzazione verso gli Stati Uniti d’America; stabilire collaborazioni e alleanze con enti, istituzioni, investitori con l’obiettivo di supportare l’evoluzione delle startup oltre il mercato domestico.

La sede americana di Atlas è ospitata presso gli uffici di ExportUSA nel cuore del Tech Triangle di New York, mentre in Italia è a Roma.