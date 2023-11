NAStartUp, l'innovazione si espande sul Mediterraneo

Innovare attraverso la scoperta delle opportunità del territorio con un occhio attento ai mercati internazionali. NAStartUp, il network che accelera idee e progetti in Italia e all’estero, ha lanciato due iniziative dedicate alla sua community in questo mese di novembre.

La prima StartUpLab, attività fortemente voluta dagli Acceleratori di NAStartUp: IdeaSolutions e Quadronica realizzata in collaborazione con gli studenti dell’Università degli Studi di Napoli Vanvitelli, guidati da Marco Borrelli, ha portato alla riscoperta del prestigioso complesso dei Girolamini. La Sala Vico della Biblioteca dei Girolamini nel cuore di Napoli è considerata tra le più belle in Italia. L’attività ha portato gli studenti a interrogarsi su come l’innovazione può favorire l’accessibilità, la fruizione e la riscoperta di spazi storici all’interno della città

«L’innovazione va osservata sempre con diverse profondità e vari livelli di impatto. Noi partiamo sempre da quella più vicina ai territori e alle persone, che prende la strada spesso del social impact, a cui come NAStartUp siamo particolarmente legati. E poi c’è un’altra direzione, quella dei mercati internazionali, che ci aiuta prendere spunto e imparare da quello che non avviene lontano dai nostri occhi», spiega Antonio Prigiobbo, founder di NAStartUp.

Il secondo evento di novembre è il consueto appuntamento in streaming con StartupPlay, che porterà alla scoperta di nuove innovazioni italiane e internazionali, progetti di social innovation e consigli su nuovi libri per trovare nuove ispirazioni e migliorare le proprie competenze.

Cos’è NAStartUp

NAStartUp è un Acceleratore dell’Ecosistema delle startup senza scopo di lucro. Da anni detiene il premio come miglior Challenge in Europa per l’innovazione secondo il consorzio Ubi Global che raggruppa 1400 tra incubatori e acceleratori nel mondo. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con un network e una community di oltre 8.000 talenti che accelera dal basso e punta a far nascere, crescere e accelerare innovazioni, startup e talenti in tutta Europa. Il progetto è ideato e sviluppato dal founder e director, Antonio Prigiobbo, Innovation Designer.

NAStartUp l’innovation Bridge del Mediterraneo

Dalla Tunisia arriva l’innovazione di Abdessalem Bazine che presenta Click and Win. La startup si occupa di analisi dati e insight, per aiutare le aziende a comprendere il comportamento dei loro clienti target, utilizzando l’arma del sondaggio, nella rubrica internazionale curata da Maria Maddalena Ascione, advisor ed export manager.

All’estero risponde l’Italia con tre innovazioni. Ambrush di Amanda L.H. LLuch lancia la mini luxury hair brush, una piastra innovativa che ambisce a combinare portabilità e versatilità. Protesi articolari con le sembianze degli arti biologici con stampa 3D, robotica e intelligenza artificiale: questa è l’idea di I Can Feel My Legs di Gaetano Carlino. Infine, nell’education opera Domenico Di Frenna, che con la sua SocialStation, ha ideato un sistema multimediale che favorisce la collaborazione in classe.