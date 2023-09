NAStartUp riparte dalle Scuderie di Palazzo Sansevero

Il 26 settembre sarà una giornata tutta dedicata all’innovazione. NAStartUp riparte e ancora una volta innova la sua formula per sviluppare la palestra degli innovatori con un doppio evento. Il primo, in onda sui canali social in streaming, svelerà quattro nuove startup da tutt’Italia, e poi un secondo evento fisico. Il luogo dove Napoli Accelera sarà le Scuderie di Palazzo Sansevero, in piazza San Domenico Maggiore, ospiti del celebre artista Lello Esposito (appuntamento in presenza a partire dalle 17:30).

«Da sempre l’arte ci mostra il futuro. Ecco perché abbiamo sempre voluto contaminare l’innovazione con altri saperi, nella visione che innovare è sempre un lavoro condiviso che richiede molteplici punti di vista. Ripartiamo dopo la pausa estive con una Nuova Evoluzione in presenza e online. Per l’evento in presenza saremo proprio ospiti di chi meglio rappresenta la creatività e l’inventiva napoletana nel mondo, Lello Esposito», spiega Antonio Prigiobbo, founder di NAStartUp.

«Ho accolto con piacere l’idea di ospitare nel mio atelier l’incontro degli innovatori napoletani - ha commentato l’artista - Gli artisti sono dei visionari, hanno cioè la capacità di vedere oltre la realtà del momento. Per me è importante guardare al futuro con un occhio sempre attento alle radici e alla tradizione, crescere, cambiare, innovare», sottolinea Lello Esposito.