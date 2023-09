Amazon, Alexa diventa ancora più smart con l’arrivo dell’Ia generativa

Oggi, le nostre case sono notevolmente più avanzate rispetto a dieci anni fa, soprattutto grazie ad Alexa. Sono, infatti, più di 400 milioni i dispositivi per la Casa Intelligente con integrazione Alexa ed ogni settimana sono centinaia di milioni le volte in cui le persone utilizzano l’assistente vocale di Amazon per controllarli e gestirli. Questi risultati entusiasmanti sono solo l'inizio di un percorso di miglioramento continuo nell'ambito della Casa Intelligente, su cui l’azienda sta lavorando da quasi un decennio per mettere in pratica le innovazioni e feedback dei clienti con le ultime conquiste nel campo dell'intelligenza artificiale generativa per creare case ancora più intuitive, intelligenti e funzionali.

Sebbene Alexa avesse già cambiato il modo di controllare la Casa Intelligente, era ancora necessario memorizzare frasi specifiche e nomi di dispositivi, effettuare richieste multiple o, talvolta, ripeterle.

La gestione di un ambiente domestico rappresenta una delle sfide più complesse e dinamiche, ma grazie al nuovo modello linguistico (Llm) di Alexa, è ora possibile gestire un'ampia gamma di variazioni e comprendere la configurazione specifica della casa per attivare le corrette Api e azioni. La capacità di rilevare queste sfumature è essenziale per rendere l'interazione con Alexa più intuitivo e grazie al nuovo modello linguistico Alexa diventa più abile nella comprensione delle richieste, portando la Casa Intelligente a un livello superiore. È possibile combinare più richieste in una sola dicendo, per esempio: «Alexa, chiudi tutte le tapparelle, spegni tutte le luci e avvia l'aspirapolvere». Oppure impostare una routine Alexa interamente a voce, senza alcuna programmazione manuale nell'app Alexa, semplicemente dicendo: «Alexa, ogni mattina alle 8, riproduci le notizie, apri le tapparelle, accendi le luci della mia camera da letto e preparami il caffè». Come per magia, ogni giorno alle 8 del mattino, tutte queste azioni si attiveranno automaticamente, senza doverle richiedere ogni giorno o impostarle tramite smartphone.

Oggi, il 40% delle azioni Smart Home viene avviato da Alexa senza alcuna richiesta diretta. Per esempio, chiedere ad Alexa di controllare le luci è una delle richieste più comuni, ma presto chiederlo non sarà più necessario. Grazie a un Echo compatibile o a un sensore di movimento e di luce ambientale, Alexa sarà in grado di rilevare autonomamente il livello di luminosità e l'attività in una stanza, decidendo in modo intelligente se accendere o spegnere le luci. Stanno arrivando anche nuove Routine per organizzare al meglio la giornata: le Routine per Ring porteranno nell'app Ring elenchi precompilati, che sarà possibile attivare in base alle proprie preferenze e ai dispositivi Ring presenti in casa. Ciò include azioni come lo spegnimento delle luci e l'attivazione del sistema di sicurezza domestica quando lo si chiede ad Alexa, l'accensione delle luci quando qualcuno suona il campanello di notte o la notifica da parte di Alexa su quale porta è stata aperta. Inoltre, sono state aggiunge nuove Routine mattutine per rendere il risveglio più divertente per tutta la famiglia con nuove sveglie personalizzate, frasi motivazionali, storie, Routine per i bambini e molto altro.

Milioni di utenti hanno oltre 20 dispositivi compatibili con Alexa, ecco perché renderne il controllo il più semplice possibile è una prerogativa. Un approccio che l'industria ha tentato di adottare per risolvere questa sfida è l'utilizzo di pannelli touchscreen personalizzati, che però sono costosi, diventano obsoleti e in genere richiedono l’intervento di installatori professionisti. Per risolvere questo problema, Amazon ha inventato Echo Hub, il primo pannello di controllo per la Casa Intelligente con integrazione Alexa, che rende la connessione e la gestione dei dispositivi intelligenti compatibili ancora più semplice e intuitiva. È possibile posizionare Echo Hub praticamente ovunque, montandolo a parete o appoggiandolo su un ripiano con un accessorio di supporto. È possibile parlare con Alexa o usare il touchscreen personalizzabile da 8 pollici per raggruppare, gestire e visualizzare tutti i dispositivi della Casa Intelligente, avviare una routine, attivare il sistema di sicurezza Ring e visualizzare contemporaneamente lo streaming di più telecamere compatibili. Se non in utilizzo, il device diventa un display ambientale con foto di famiglia o informazioni come il meteo e l'ora. Echo Hub supporta i principali protocolli per la Casa Intelligente, tra cui Zigbee, Matter, Thread e Bluetooth Low Energy (Bel). Inoltre, è possibile connettersi a Internet tramite wi-fi o Ethernet con un adattatore Power-over-Ethernet (PoE) compatibile. Il prezzo è di 199,99 euro.

Amazon sta anche introducendo un’ulteriore nuova funzione: Map View, finalizzata a semplificare la presenza di più dispositivi connessi ad Alexa la cui gestione, tramite lunghi elenchi, può diventare complessa, rendendo necessario ricordare i loro nomi o a quale gruppo sono assegnati. Utilizzando il LiDar su dispositivi iOs compatibili per esempio, è ora possibile creare una dettagliata rappresentazione digitale della pianta della casa e associare i dispositivi a ciascuna stanza. È possibile, inoltre, selezionare le stanze da includere nella mappa, decidere quali dispositivi visualizzare e rimuovere i singoli dispositivi in qualsiasi momento. Grazie a Map View, è possibile gestire tutte queste operazioni con un semplice tocco: spegnere le luci, regolare la temperatura, visualizzare simultaneamente le schermate di più fotocamere e assicurarsi che la porta d'ingresso sia chiusa a chiave, tutto da un'unica interfaccia. Ma questo è solo l’inizio, perché nel tempo è prevista l’implementazione di esperienze ambientali ancora più proattive come, per esempio, il coordinamento dei dispositivi nel soggiorno per mantenere l'ambiente fresco nelle giornate di sole. Questa nuove funzioni saranno disponibili inizialmente negli Stati Uniti e ci auguriamo presto anche in Europa.