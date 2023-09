Quasi il 50% degli italiani preferisce utilizzare lo smartphone per lo shopping online

Lo shopping diventa sempre più digitale e integrato tra mondo virtuale e reale. Planet, provider di pagamenti e software integrati per hospitality e retail, ha condotto un’indagine in merito, per capire i comportamenti e le aspettative degli shopper e quali sono gli aspetti ritenuti importanti dai clienti per vivere un’esperienza di acquisto positiva.

La ricerca incorona il mobile non solo come device preferito per fare ricerca (60%), ma anche per completare i propri acquisti (48%).

Per il pagamento, la preferenza degli shopper italiani va ai metodi di pagamento digitale alternativi (71%), seguita da carte di credito o debito (60%). A differenza della media internazionale (13%), le prepagate restano ancora molto rilevanti per gli acquirenti tricolore (31%), più per i Baby Boomer (39%) che per la Gen Z (27%). Meno diffusi i wallet digitali come ApplePay e GooglePay (14%) e solo un italiano su dieci sceglie metodi di pagamento rateali come Klarna, mentre più del 20% non ritiene fondamentale la possibilità di acquistare con le criptovalute.

La semplicità del procedimento di reso e di cambio è l’aspetto più importante per quasi la metà degli online shopper italiani intervistati (43%), affinché l’esperienza di acquisto risulti positiva, seguito dalla presenza del proprio metodo di pagamento preferito (39%), dalla visibilità dello stock (37%) e l’offerta di diverse possibilità di consegna, a casa o in negozio (35%).

Per il 51% degli intervistati è molto importante la precisione della data di arrivo della merce, la cui possibilità di personalizzazione è rilevante per il 43%. Più che la rapidità, infatti, è alla certezza della consegna a cui gli acquirenti italiani pensano quando acquistano tramite e-commerce. Tuttavia, anche se non fondamentale, la velocità è comunque molto apprezzata: più di un italiano su tre non disdegna la consegna nella stessa giornata (36%) e il Click & Collect entro le 24 ore dall’ordine (31%), mentre solo per un italiano su quattro ha un peso quello entro le due ore.

Quando si compra online, comunque, due sono gli aspetti fondamentali da non sottovalutare: Il primo, comprare in sicurezza: un sito non degno di fiducia può compromettere un acquisto (44%), così come il redirect verso altre pagine (32%). Segue l’autenticazione della propria banca, indice di sicurezza per un italiano su due. Quasi nove su dieci, infine, pagherebbero con la propria valuta se ne fosse offerta la possibilità: un aspetto, questo, considerato molto importante da più del 42% degli intervistati. Tra le ragioni, il fatto di conoscere l’esatto ammontare degli acquisti (37%), la possibilità di monitorare meglio le spese (36%) e di conoscere il prezzo esatto nella valuta locale (34%).

Il pagamento, poi, è il primo aspetto a cui gli italiani pensano anche in negozio: per il 57%, infatti, è molto importante che il metodo preferito sia accettato. Nel punto vendita sono le carte di debito o credito a vincere (60%) rispetto ai metodi digitali alternativi (53%), seguito dalle prepagate (28%) e dai wallet digitali (16%). Per quasi la metà degli intervistati (44%), inoltre, è rilevante il fatto che lo staff possa controllare in tempo reale la disponibilità di un prodotto, mentre il 40% ritiene un dettaglio di valore la possibilità di consegna a casa se il prodotto è out-of-stock in negozio. Per uno su tre, infine, è molto importante la possibilità di fare self check-out o di ritirare il prodotto scelto in un altro store.

“Ogni retailer vuole regalare ai clienti una shopping experience memorabile, flessibile e variegata. Ma più il nostro mondo diventa connesso, più crescono le aspettative dei clienti e maggiori sono le sfide per le aziende. Essi, infatti, desiderano acquistare in modo semplice e veloce e fare il reso quando, come e dove vogliono. Planet offre alle aziende la possibilità di unificare l’esperienza di acquisto su tutti i canali e di gestire gli ordini e i pagamenti in modo flessibile e integrato, migliorando da un lato l’esperienza del cliente e aumentando dall’altro la redditività del brand” ha commentato Luca Cassina di Planet.