Apple Watch ritorna con funzioni straordinarie e 100% carbon neutral

Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 12 settembre, Apple Watch Series 9 sarà da domani fisicamente disponibile negli Apple Store. I nuovi smartwatch di Cupertino aggiungono nuove funzionalità all'orologio e raggiungono un significativo traguardo ambientale. Per la prima volta infatti, sarà possibile scegliere una opzione carbon neutral per ogni Apple Watch: un traguardo importante verso l’obiettivo Apple 2030, il piano che mira a neutralizzare l'impronta carbonica entro il 2030 a ogni livello dell’azienda, della catena di fornitura della produzione e del ciclo di vita dei prodotti.

Apple Watch Serie 9 e Se

Apple Watch Series 9 è alimentato dal chip S9 Sip creato su misura per il nuovo device. Esso porta miglioramenti generali a livello di sistema e nuove funzioni, come il doppio tap e Siri on-device per accedere ai dati salute e registrarli in modo privato e sicuro, oltre ad un significativo miglioramento dell’efficienza energetica che permette alla batteria di durare tutto il giorno, fino a 18 ore.

In aggiunta, l’avanzata architettura dello schermo ha consentito di aumentare la luminosità massima fino a 2000 nit, per una maggiore leggibilità anche in condizioni di elevata luminosità e in stanze buie o al mattino presto, il display può ridurre la luminosità fino a un singolo nit, in modo da non disturbare le persone che si hanno accanto.

Watch Series 9 include, inoltre, un nuovo Neural Engine 4-core, in grado di raggiungere velocità fino a due volte superiori nelle attività di machine learning rispetto alla versione precedente dello smartwatch. L’Apple Watch Series 9 è più potente che mai grazie al nuovo chip S9 SiP, che migliora prestazioni e capacità, al nuovo magico gesto doppio tap, al display più luminoso, a Siri on-device, ora più veloce e in grado di accedere ai dati salute e registrarli, alla funzione Posizione precisa per iPhone e a molto altro. Apple Watch Series 9 ha di serie watchOS 10: con app riprogettate, la nuova Raccolta smart, nuovi quadranti, nuove funzioni per gli allenamenti in bici e di trekking, nonché strumenti per prendersi cura del benessere mentale.

Innovazioni come la Digital Crown e il Taptic Engine, insieme a gesti, azioni e opzioni come fare tap, scorrere, alzare il polso e coprire per disattivare l’audio, rendono Apple Watch semplice e intuitivo da usare. Con il nuovo gesto doppio tap, è possibile controllare il dispositivo con una sola mano, senza neanche toccare il display. Sarà sufficiente toccare due volte la punta dell’indice e del pollice della mano su cui è indossato Apple Watch per eseguire comodamente molte delle azioni più comuni. La nuova gesture, disponibile il mese prossimo, è resa possibile dal Neural Engine, che elabora dati dall’accelerometro, dal giroscopio e dal sensore del cardiofrequenzimetro ottico, usando un nuovo algoritmo di machine learning. E, per la prima volta su Apple Watch, le richieste di Siri possono essere processate on-device ovvero, per quelle che non prevedono la ricerca di informazioni su internet, come iniziare un allenamento o impostare un timer, Siri non fa più affidamento alla rete cellulare o wi-fi fornendo quindi risposte più affidabili e più velocemente.

Apple Watch Series 9 è dotato di watchOs 10, un aggiornamento software fondamentale che porta in dote una serie di interessanti e utilissime novità.

Apple Watch Ultra 2

Le novità non finiscono qui: Apple ha infatti annunciato anche una versione aggiornata del suo orologio più robusto, il Watch Ultra 2. Questo modello oltre a possedere tutte le funzioni della precedente versione, porta in dote il più il nuovo e potente S9 SiP, il nuovo magico gesto doppio tap, il display Apple più luminoso di sempre, un più esteso range di altitudine, Siri on-device, la funzione Posizione precisa per iPhone e capacità avanzate per gli sport acquatici. Watch Ultra 2 ha di serie watchOs 10, con app riprogettate, la nuova Raccolta smart, esperienze di allenamento evolute per chi va in bici, ulteriori funzioni per le attività outdoor e il nuovo quadrante Modulare Ultra. Nonostante le significative innovazioni, lo smartwatch assicura la stessa durata della batteria, con fino a 36 ore di utilizzo normale e fino a 72 ore in modalità risparmio energetico. La nuova e avanzata architettura del display consente di raggiungere una luminosità massima di 3000 nit ed il nuovo quadrante Modulare Ultra sfrutta l’ampio display usando il bordo più esterno per presentare dati in tempo reale come i secondi, l’altitudine o la profondità. Apple Watch Ultra 2 è progettato per le condizioni più estreme: rispetto a qualsiasi altro prodotto Apple è stato testato per l’utilizzo nel più ampio range di altitudini, da 500 metri sotto al livello del mare, per immersioni nelle acque più profonde, fino ai 9.000 metri, per scalare le vette più alte al mondo ed è perfetto per gli sport acquatici, inclusi quelli più estremi come il kitesurfing e il wakeboard, e per le immersioni ricreative fino a 40 metri - e ora immersioni in apnea - con l'app aggiornata Oceanic+ di Huish Outdoors.

La serie 9 del wearable di Apple è disponibile in due misure, 41 mm e 45 mm, nei colori galassia, mezzanotte, argento, (Product)Red; inoltre è disponibile anche una nuova cassa in alluminio rosa, che si aggiunge alle versioni in acciaio inossidabile color oro, argento e grafite. Per chi vuole iniziare il suo viaggio con Apple Watch è anche disponibile la versione Se, che continua a offrire le funzioni chiave di Apple Watch a un prezzo più accessibile. Quest’ultima versione è disponibile con cassa in alluminio in due misure, 40 mm e 44 mm, ed è carbon neutral quando abbinato ad un nuovo cinturino Sport Loop. Apple Watch Ultra 2 è disponibile nella versione con cassa da 49 mm ed è carbon neutral in combinazione con i nuovi cinturini Trail Loop o Alpine Loop.

I prezzi partono da 289 euro per la versione Se e da 459 euro per il Watch Series 9. Il Watch Ultra 2 costa invece 909 euro.