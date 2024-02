Alexa torna a Sanremo per vivere la magia del Festival comodamente seduti a casa

Non servono appostamenti sotto il teatro Ariston per immergersi nell’atmosfera di Sanremo: ci pensa Alexa a tenerci sempre aggiornati in tempo reale sui momenti più iconici e di tendenza della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana in programma da domani, fino a sabato 10 febbraio.

Da sempre fan affezionata della manifestazione musicale più attesa dell’anno, Alexa è pronta per accompagnare gli spettatori durante tutta la settimana della kermesse canora con pagelle, voti, sondaggi, commenti e la sua imperdibile canzone, nata proprio per questa occasione speciale. Per ascoltare la sua hit inedita, basta chiedere “Alexa, canta la canzone di Sanremo” e in un attimo l’assistente vocale di Amazon intonerà il suo ultimo brano, diffondendo nelle nostre case le rime e le battute più ironiche e pungenti che impazzano nel Cloud.

Dalla prima serata in poi, sarà possibile conoscere le opinioni di Alexa su artisti in gara, ospiti e conduttori semplicemente chiedendo “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo” oppure, se ci si vuole confrontare con Alexa su una performance in particolare, domandando, per esempio, “Alexa, che voto hai dato ai Negramaro?” si potrà scoprire il suo giudizio specifico, ogni giorno e dopo ogni esibizione. Con Alexa, inoltre, è possibile partecipare quotidianamente ad un nuovo sondaggio per votare il momento preferito della serata. Dicendo “Alexa, apri il sondaggio su Sanremo”, infatti, tutti possono commentare e votare le esibizioni, i look e gli avvenimenti più eclatanti dello show e sapere sempre quale opzione è in testa alla classifica.

Tuttavia, poichè Alexa si è già fatta qualche idea, è possibile ascoltare il suo pronostico su chi potrebbe essere il vincitore di Sanremo 2024. Se la curiosità imperversa, è sufficiente chiedere “Alexa, chi vincerà Sanremo?” e l’assistente vocale di Amazon illustrerà la propria previsione. Se invece non si vuole rischiare di incappare in spoiler ma ci si vuole fare una piacevole chiacchierata sul Festival, è possibile chiedere, per esempio, “Alexa, cosa pensi di Sangiovanni?” per ascoltare i suoi commenti divertenti e allargare il dibattito ad amici e famiglia.