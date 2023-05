Amazon Echo, ecco tre nuovi dispositivi

Amazon ha presentato una nuova gamma di prodotti Echo: sono i nuovi Echo Pop ed Echo Show 5. Inoltre, l’ultima generazione di Echo Auto è ora disponibile in Italia e offre ancora più scelta per accedere ad Alexa.

Echo Pop

Ultimo arrivato nella famiglia di dispositivi Echo con un design semisferico e nuove opzioni di colore, Lavanda e Verde Petrolio, al costo di 54,99 euro. Echo Pop dispone di un altoparlante a diffusione anteriore progettato su misura per offrire un suono pieno, ideale per camere da letto, appartamenti o qualsiasi piccolo spazio della casa. Basta chiedere semplicemente ad Alexa di leggere audiolibri, riprodurre podcast, controllare luci e prese intelligenti compatibili o ordinare nuovamente tutto ciò che non può mancare in casa.

Echo Show 5

Il nuovo Echo Show 5 (3ª gen) combina la praticità d’uso di Alexa con la comodità di uno schermo compatto per poter guardare notiziari, controllare la telecamera Ring, visualizzare liste della spesa o effettuare facilmente videochiamate con amici e familiari.

Echo Show 5 è più veloce del 20% rispetto alla generazione precedente e presenta un sistema di altoparlanti completamente nuovo, che raddoppia i bassi e offre un suono ancora più nitido per l’ascolto di musica, contenuti Audible e video, e podcast. Viene fornito con un set di microfoni completamente riprogettato. Echo Show 5 ed Echo Pop supportano entrambi Matter, semplificando il collegamento e il controllo dei dispositivi compatibili per la Casa Intelligente di diversi brand. Il prezzo è di 109,99 euro.

Echo Auto

Amazon ha reso disponibile anche in Italia l’ultima generazione di Echo Auto. Si tratta di un dispositivo è progettato per abilitare le funzionalità di Alexa a mani libere nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato. Si presenta con un nuovo design più sottile e include un inedito supporto adesivo per una maggiore flessibilità di posizionamento all’interno dell’auto. La dotazione vanta cinque microfoni integrati, in grado di identificare la voce dell’utilizzatore anche con la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico. Grazie a Echo Auto, si può quindi integrare Alexa all’auto per ascoltare musica, effettuare chiamate, chiamare con Drop In sui dispositivi Echo compatibili, ascoltare nuovi podcast, tenersi aggiornati sulle news e su un appuntamento nel nostro calendario o un elemento alla lista di cose da fare, il tutto senza mai dover distogliere gli occhi dalla strada. È inoltre possibile controllare i dispositivi per la Casa Intelligente mentre si è in viaggio, chiedendo ad Alexa, per esempio, di impostare il termostato, spegnere le luci, controllare la porta d’ingresso e molto altro ancora, anche se fuori casa.

I dispositivi Echo sono progettati con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy. Essi includono un apposito pulsante per attivare e disattivare i microfoni, la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali e sono inoltre dotati di copri-telecamere integrati. Echo Pop è disponibile nei colori Lavanda, Verde Petrolio, Antracite e Bianco Ghiaccio; le custodie, vendute separatamente, aggiungono ancora più opzioni di colore - Blu, Rosso, Arancione, Grigio, Lilla, Viola e Fluorescente (si illumina al buio), e sono disponibili al prezzo di 22,99 euro. Echo Show 5 (3ª gen) è disponibile nei colori Antracite, Bianco e Azzurro al prezzo di 109,99 euro. Il supporto regolabile con porta di ricarica Usb-c è disponibile al prezzo di 32,99 euro. Echo Auto (2ª gen), infine, è acquistabile al prezzo di 69,99 euro.