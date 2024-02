NAStartUp celebra il centesimo evento mensile e gratuito

NAStartUp, celebra il centesimo incontro mensile del suo network di acceleratori gratuito e civico, un traguardo raggiunto in dieci anni. La community, che ora conta più di 20.000 membri e ha ricevuto riconoscimenti internazionali, ha festeggiato questo importante risultato nella storica pizzeria di famiglia di Prigiobbo, alla presenza di startupper, imprenditori, venture capital e giornalisti.

«La nostra formula per raggiungere 100 eventi è stata di basarci su 3C: creatività, costanza e cazzimma, trasformando gli ostacoli in opportunità», afferma Antonio Prigiobbo.

NAStartUp, iniziato come un aperitivo tech nei lounge bar di Napoli, si è evoluto in un servizio pubblico online per l'economia dell'innovazione e delle startup, offrendo una piattaforma open e gratuita per startupper e investitori.

StartUpPlay, l’evento in streaming, ha permesso di rafforzare il database di oltre 500 startup, disponibile in modo gratuito sul sito, configurando l’acceleratore come una sorta di Netflix delle startup e rafforzando la sua vocazione di servizio pubblico dedicato alle economie del futuro.

In questi anni, NAStartUp ha lanciato diverse iniziative. Tra le più recenti, un programma con le università per esplorare l'impatto dell'innovazione sulla cultura e l'arte a Napoli. Inoltre, ha esteso la sua portata anche al Nord Africa, promuovendo le innovazioni internazionali più interessanti.

Prigiobbo conclude: «Dopo 10 anni e 100 eventi, capisco sempre di più che la chiave per trovare nuova energia sta nella condivisione e nella partecipazione.

Un proverbio africano recita “se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme ad altre persone”. Siamo da sempre una casa, una famiglia aperta e invito tutti coloro che desiderano esplorare nuove idee a unirsi a noi in questo viaggio».

NAStartUp è un acceleratore dell'ecosistema delle startup, premiato come miglior Challenge in Europa per l'innovazione da UBI Global. Con oltre 8.000 operatori e talenti, punta a far nascere e crescere innovazioni e startup in tutta Europa.