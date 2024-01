Con Carlo Borgomeo per accelerare il Sud e i Sud del mondo

Due appuntamenti nel nuovo anno con NAStartUp: lo Startup Lab, per immaginare come innovare i luoghi d’arte e di cultura con la tecnologia, e lo StartupPlay con tanti ospiti come come Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud, con un focus su come accelerare il Sud e i Sud del mondo

Riparte nel nuovo anno il network di innovazione di NAStartUp. Il 2024 inizia con due eventi. Lo Startup Lab, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Vanvitelli, che ha visto gli studenti, guidati da Antonio Prigiobbo e dal docente Marco Borrelli, visitare luoghi d’arte e della cultura napoletana per immaginare come renderli più fruibili e accessibili attraverso l’innovazione.

In particolare, l’ultimo StartUpLab si è tenuto al Museo Universitario delle Scienze e delle Arti, MUSA, grazie all’architetto Raoul Basile e al docente, Michele Papà.

Il secondo appuntamento è lo StartupPlay (24 gennaio ore 13, diretta streaming) che vedrà ospiti tanti protagonisti del mondo dell’innovazione, come Carlo Borgomeo, oggi presidente della Fondazione Con il Sud, con un focus su come accelerare il Sud e anche i Sud del mondo.

A NAStartUp, l’innovazione made in Africa con quattro startup che si racconteranno nel nuovo appuntamento di StartUpPlay. Tra queste la tunisina, DomeHome, intercettata nella rubrica internazionale da Maria Maddalena Ascione, advisor ed export manager. Guidata da Chouchene Achraf, è specializzata nella progettazione e nella fornitura di prodotti domotici all'avanguardia, tra cui interruttori touch screen e un'app mobile per un'esperienza abitativa intelligente.

Sempre l’Africa protagonista nel progetto di Vincenzo Armini, con la sua NutriAfrica elaborata attraverso il dottorato con l’Università degli Studi Federico II di Napoli, una crema spalmabile equilibrata dal punto di vista nutrizionale, pensata per essere facilmente replicabile, anzi scalabile, con prodotti locali in vaste aree dell’Africa in cui è forte la malnutrizione dei bambini. La protezione dei lavoratori nei cantieri edili è invece la mission di Safety Helmet di Roger Daniel Parlato, una tecnologia che facilita le operazioni di controllo dei dispositivi di protezione individuale, nata all’interno degli Studi dell’ITS Academy BACT insieme a Pablo Ramirez, già Advisor di NAStartUp. Infine, Riccardo Marinelli, con la sua Gallry, selezionata da Fernando del Rosso per l’Incubatore Fare Impresa, dà vita a un marketplace di opere d’arte che promette di offrire i servizi di una galleria d’arte, ma in modo democratico e digitale.

Protagonista della rubrica social innovation, curata da Valerio Alfano, advisor e dottore in educazione e formazione, è Agricola Sannio di Carmine Luciani, che supporta con un nuova formula partecipativa, produzioni agricole, comuni e imprese nell’adozione di alveari.

La rubrica ReadYnnovation, curata dal giornalista Giancarlo Donadio, accoglie Carlo Borgomeo. Profondo conoscitore delle dinamiche socio-economiche del Mezzogiorno, esperto di sviluppo locale e di politiche di promozione di imprenditorialità, è presidente di Fondazione con il Sud. Dal 1986 al 1999, ha ricoperto la carica di Presidente della Società per l’imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno creando, tra le altre cose, il Prestito d’onore, un’importante misura di promozione del lavoro autonomo tra i disoccupati. Borgomeo presenta il suo nuovo libro: Sud, il Capitale che Serve.