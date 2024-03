Fdirect, la nuova piattaforma al Cosmofarma exhibition di Bologna

Fdirect, la piattaforma multi-sided che digitalizza il rapporto commerciale tra industria farmaceutica e farmacia, presenta la sua App e le nuove funzionalità legate all’ Intelligenza Artificiale al COSMOFARMA, l’evento leader per il mondo farmacia che si svolgerà a Bologna dal 19 al 21 aprile 2024.

Al padiglione 30, stand E25/F26, Marco Di Tonto e Stefano Beltrame, i co-founder di FTNet, la start-up innovativa proprietaria della piattaforma, presenteranno le novità di Fdirect.

Ci saranno momenti di approfondimento sulle sue funzionalità: il pubblico potrà testare la piattaforma con il supporto del team Fdirect allo stand, conoscere le diverse funzioni, la tecnologia, e le modalità di gestione dei dati.

Attraverso l’esperienza diretta sarà possibile toccare con mano la velocità di Fdirect nelle diverse fasi del processo di ordine diretto e con partner logistici, la facilità di analisi dei principali kpi di performance, i vantaggi connessi a proposte commerciali personalizzate tra i players e la semplicità del processo e di negoziazione e pianificazione degli ordini nelle relazioni di partenariato.

Sarà inoltre possibile comprendere come l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale in alcune funzioni della piattaforma sarà in grado di supportare il farmacista grazie ad analisi predittive mirate come nel caso della Sentinella dello Stock, che assisterà il Farmacista per garantire una gestione del proprio stock di magazzino più profittevole, o della proposta d’ordine che sarà di supporto nella fase decisionale relativa alla scelta di cosa acquistare e in che quantità.

«Il Cosmofarma è un’importante opportunità all’interno del nostro percorso di crescita per questo, nei giorni della fiera, lanceremo la nostra App Fdirect, ma soprattutto presenteremo la nuova funzionalità: la Sentinella dello Stock basata sull’Intelligenza Artificiale. Con la nostra tecnologia portiamo al Cosmofarma dei temi estremamente innovativi, per questo abbiamo deciso di organizzare, all’interno del nostro stand, una tavola rotonda per discutere di AI e Cyber Security e di come tali tematiche rappresentino delle opportunità di sviluppo anche per il settore farmaceutico» Spiega Marco Di Tonto, uno dei co-founder di FTNet.

Sabato 20 aprile, dalle 11.30 alle 13.00, lo stand di Fdirect ospiterà l’appuntamento “AI & CYBERSECURITY: nuove frontiere e opportunità per il settore farmaceutico”, un momento di confronto con autorevoli protagonisti del mondo IT e del Pharma che racconteranno il proprio punto di vista ed esperienze connesse a tali tematiche.

L’obiettivo è illustrare le opportunità del digitale per supportare lo sviluppo di un sistema sempre più integrato ed efficiente nel settore farmacia.

L’appuntamento si svolgerà in un contesto “smart” dove, durante le fasi di confronto con i relatori, sarà offerto un aperitivo agli ospiti.

Fdirect è una piattaforma multi-sided, un ambiente digitale in cui due o più soggetti tra essi interdipendenti riescono a relazionarsi in maniera efficiente ed efficace. Fdirect non è un marketplace ma uno strumento di business che consente alle Industrie, alle Farmacie, e alle centrali di acquisto di network e catene e ai partner logistici di instaurare una relazione commerciale personalizzata, più dinamica e flessibile e con accesso in tempo reale a quelle informazioni necessarie a garantire un processo decisionale efficace.