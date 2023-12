Trasporti, ecco i nuovi treni Rock per la Campania: «Rinnovo flotta entro il 2025»

Capienti, moderni, sostenibili e made in Italy. Sono le caratteristiche dei tre nuovi treni Rock da oggi in circolazione sui binari della Campania. I convogli sono stati presentati questa mattina alla Stazione Centrale di Napoli e saranno in servizio da domani, andando progressivamente a sostituire i vecchi mezzi, sulle tratte regionali maggiormente utilizzate dai pendolari come la Napoli-Salerno-Sapri e la Napoli-Roma. Il taglio del nastro è stato presenziato dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, il presidente della commissione Trasporti Luca Cascone e l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi. Presente anche il direttore regionale Trenitalia Campania, Mario Cuoco.

Dopo il completo rimodernamento della flotta di 12 treni Pop già in servizio sulla tratta metropolitana di Napoli, continua così il massiccio disegno di investimenti di Ferrovie dello Stato per il rinnovo del trasporto pubblico regionale.

Negli ultimi anni, infatti, è stata più che dimezzata l’età media dei treni, passata da 32 a 11 anni, mentre cresce l’indice di puntualità: dall'87,7% del 2018 al 92,3% dello scorso anno.

«Il programma complessivo di rinnovo dei treni è un investimento che la Regione Campania fa per 1,3 miliardi di euro – ha ricordato stamani il governatore, Vincenzo De Luca - Complessivamente rinnoveremo il parco per 220 treni nuovi, ne abbiamo già consegnati 60 a Eav e 60 a Trenitalia. Il lavoro sarà completato entro il 2025». «Con la Regione Campania – ha invece sottolineato l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi - continuiamo una collaborazione che c'è da sempre, ma che negli ultimi anni si è intensificata molto anche grazie agli investimenti, in particolare agli investimenti sui treni. Parliamo di 400 milioni che si stanno investendo solo nella parte dei treni nuovi, a metà con la Regione».

Con i tre nuovi Rock, presentati oggi, di cui due convogli Duplex - a doppia composizione, 5 casse e uno a 6 casse - salgono a 10 i convogli Rock attualmente in circolazione in Campania. I nuovi treni, dotati di doppio piano con una capienza di 1.400 persone e 700 sedute, sono attrezzati con diversi punti di ricarica per bici o monopattini elettrici e al loro interno è possibile trasportare fino a 18 biciclette. Progettati con tecnologie di ultima generazione, ecosostenibili e spaziosi, i Rock permettono difatti di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni di vecchia generazione e sono composti per il 97% di materiale riciclabile.

«Dal 2018 – precisa Corradi - Trenitalia investe nel rinnovo del trasporto regionale più di 1 miliardo di euro all'anno con un piano che andrà avanti fino al 2026 e che contribuirà a portare sui nostri binari treni di ultima generazione, più confortevoli e che consumano meno. In Campania, in particolare, gli investimenti per la mobilità hanno già superato i 700 milioni di euro e al servizio del territorio ci sono già 24 nuovi treni a beneficio dei viaggiatori e del territorio».