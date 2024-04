«Stiamo facendo grandi sacrifici. A breve passeremo a 10 treni sulla linea 1 della metropolitana con un trasporto sempre più frequente e confortevole e stiamo lavorando tantissimo per fare in modo di rispettare a luglio l'apertura della linea 6 a cui in autunno seguirà l'apertura delle stazioni Centro direzionale e Palazzo di Giustizia della linea 1». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione della quinta edizione di Napoli Città Libro.

Il sindaco ha sottolineato che l'efficientamento del trasporto pubblico punta «a far prendere meno l'auto e questo garantisce non solo una maggiore vivibilità ma anche di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di riduzione dell'inquinamento da polveri sottili».

Manfredi ha evidenziato che per realizzare ciò «abbiamo bisogno di maggiore sostegno economico perché stiamo facendo grandi sacrifici per avere i conti in ordine, così come va fatto, sia al Comune che nelle partecipate».

Manfredi: «Indispensabili lavori stradali»

Dopo i lavori di rifacimento stradale del Parco Margherita appena avviati, nei prossimi mesi seguiranno gli interventi in via Orazio, via Posillipo, ma anche nell'area orientale di Napoli. Interventi che inevitabilmente avranno un impatto sul traffico cittadino. «Mi rendo conto - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - che ci saranno dei disagi e bisogna fare in modo che si riducano al minimo, ma è indispensabile che questi lavori vengano fatti e noi ci impegniamo affinché vengano fatti con qualità e nei tempi minimi possibili».

Dal primo cittadino l'invito alla cittadinanza, «ad avere un po' di pazienza ma poi avremo una città con le strade in ordine, cosa che i cittadini chiedono continuamente e per cui l'amministrazione mette in campo un impegno economico et tecnico significativo».