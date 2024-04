Napoli, Manfredi: «Riprendere dialogo con governo per fondi di sviluppo e coesione»

«Credo sia molto importante riprendere un dialogo forte col governo centrale per rivendicare questi fondi indispensabili per la Campania ma soprattutto per i tanti Comuni a cui sono destinati e fare in modo che questo percorso si concluda in tempi rapidi perche' i ritardi che gravano su progettualita' e bisogni di tanti cittadini che con queste risorse vedono un rinnovamento delle infrastrutture».

E' quanto ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in merito allo scontro in atto tra il governo e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sul blocco dei fondi di sviluppo e coesione.

«L'ho detto sin dall'inizio - ha aggiunto il il primo cittadino - bisogna fare di tutto per riallacciare il filo del dialogo». Manfredi sta partecipando alla sessione pomeridiana dell'evento, a Pompei, i Laboratori del Progetto Piccoli di Anci.