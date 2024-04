«La Regione Campania ha investito 140 milioni di euro per la ricerca contro il cancro e oggi sono in via di sperimentazione clinica sia un vaccino contro tumori al seno che al colon. Era la nostra grande ambizione quando abbiamo deciso di stanziare risorse imponenti per la ricerca oncologica».

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento ai festeggiamenti per il quarantennale del Ceinge, aggiungendo che «se riuscissimo a produrre un vaccino contro il cancro, o almeno contro alcune e tipologie, sarebbe motivo di grandissima soddisfazione e un onore per tutti noi e forse - ha sottolineato - riusciremmo perfino a produrre un'immagine di Napoli e della Campania della modernità. Ma non lo dite in giro altrimenti si prendono “collera”, a cominciare da qualche ministro sgangherato di questa sgangherata Repubblica».