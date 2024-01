Salvatore Anania nominato Chief Human Resources Officer di Innovaway

Innovaway, tra le Top 50 aziende nel settore Ict, annuncia l'ingresso di Salvatore Anania nel ruolo di Chief Human Resources Officer. Questa nomina rappresenta un passo significativo per l'azienda, che

festeggia il venticinquesimo anniversario dalla sua fondazione.



Salvatore Anania, con una solida carriera nel settore It nelle Hr di Aziende multinazionali come Ibm e Kyndryl dove ha maturato competenze a livello nazionale ed internazionale, si unisce a Innovaway in un momento

cruciale della sua storia. La sua visione strategica sarà un elemento chiave per guidare la crescita delle risorse umane all'interno dell'organizzazione.

In merito alla sua nomina, Salvatore Anania ha dichiarato: «Sono entusiasta di unirmi al team Innovaway nel ruolo di Chief Human Resources Officer in un momento così cruciale della nostra azienda. La storia di 25 anni è un patrimonio di esperienze e successi e credo che il meglio sia ancora davanti a noi. Come nuovo membro del Leadership Team sono determinato a sostenere la crescita della Società in ogni ambito, garantendo ad ognuno la possibilità di eccellere nel proprio ruolo. La competenza è la chiave per affrontare le nuove sfide con sicurezza e successo. Guardo al futuro con grande ottimismo e con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento di nuovi traguardi ambiziosi. Sarà mio impegno promuovere una cultura aziendale resilientemente innovativa e orientata al risultato, assicurando che ogni persona sia parte integrante della nostra visione di successo».



Il Ceo di Innovaway, Antonio Giacomini, ha accolto Anania nel team dichiarando: «Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Salvatore Anania come nostro nuovo Chief Human Resources Officer. La sua esperienza e competenza internazionale nel settore It saranno cruciali nel perseguimento del nostro obiettivo di diventare uno dei principali player della Digital Transformation. Siamo certi che la sua leadership sarà determinante nel

potenziamento di una cultura aziendale che promuove l'eccellenza».