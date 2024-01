«5G Academy» all'Università Federico II, 43 posti per un corso di altissima formazione

Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione della «5G Academy» che vede insieme l'Università degli Studi di Napoli Federico II, in partnership con Nokia e Tim e con il supporto attivo di aziende del mondo ICT, quali Fastweb, Opnet e Gam Engineering, nella realizzazione di un percorso di alta formazione di nuove figure professionali ed innovativi profili digitali richiesti dal mondo del lavoro.

Il bando prevede la partecipazione di 43 studenti e scade alle 12.00 del giorno 01/02/2024. Anche quest'anno, l'Academy ha espresso la sua forte attenzione verso l'inclusione, riservando 3 posti a persone con disabilità.

La partecipazione è completamente gratuita.

Il percorso formativo, della durata di sette mesi, avrà inizio il 13 febbraio 2024 e sarà incentrato sulla «sustainable digital transformation» con specifico riferimento al potenziale rivoluzionario delle reti di futura generazione ed alle tecnologie abilitanti ad esse legate. Anche quest'anno, sono previsti moduli dedicati agli aspetti normativi, regolamentari, economici e sociali delle nuove tecnologie.

Obiettivo è far acquisire ai partecipanti competenze tecniche, gestionali e di consulenza di settore e favorire il potenziamento del loro mindset digitale e spirito imprenditoriale.

Dopo una fase preliminare dedicata all'acquisizione di «Soft Skills», l'iter formativo si svilupperà attraverso momenti di formazione generale «Trasversal Skills», e settoriale «Deep Dives», per completarsi nell'attività di project work, in cui i partecipanti, suddivisi in gruppi con competenze eterogenee, lavoreranno allo sviluppo di business case concreti e relativi prototipi collaborando con università, centri di ricerca e aziende leader del mondo ICT e non solo.

Le attività si svolgeranno presso il Polo Tecnologico federiciano di San Giovanni a Teduccio.