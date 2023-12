Un fiume rosso intrecciato al colore del mare di Napoli. In tanti hanno partecipato ieri a Babbi in moto l'evento dedicato ai centauri giunto alla sua decima edizione. Partiti dallo stadio Maradona, i motociclisti in rosso hanno attraversato la città, passando per il Lungomare, fino al Palabarbuto nel cuore di Fuorigrotta dove è stato allestito un motorshow tutto partenopeo. Un raduno dunque per unire gli appassionati delle due ruote: l'unica regola richiesta dagli organizzatori è stata quella di indossare un costume da babbo Natale, centauro e passeggero compreso.

Parate natalizie sono state organizzate nelle principali città italiane: da Bari a Napoli, da Firenze, a Como, differenti i paesaggi ma medesima la finalità, quella di raccogliere donazioni da destinare a realtà in difficoltà, alcuni progetti pensati per i bimbi malati, altri per la cura degli animali randagi, il gruppo di Napoli invece, che da tempo collabora con un'associazione che si occupa di costruire edifici, pozzi e scuole in Africa, ha confermato la propria missione condividendo una parte del ricavato proprio ai volontari di Bikers for Africa charity partner dell'evento da dieci anni.

Quella partenopea è stata una giornata trascorsa tra gli spazi del Palabarbuto per condividere l'amore per le moto, per incontrare piloti professionisti, partecipare ad un'estrazione con tanti premi in palio e naturalmente supportare un progetto di Bikers for Africa, l'associazione no profit che dal 2015 è impegnata per attività di volontariato. Per quest'anno l'obiettivo è quello di realizzare una scuola destinata ad un'area dell'Uganda. Solidarietà e passione hanno unito campani e non solo per ammirare i nuovi modelli tra gli stand organizzati dalle case motociclistiche, per scoprire le moto personalizzate realizzate dai tanti motociclisti e portare a casa una moto nuova grazie ad un'estrazione che si è svolta nel pomeriggio. Ricco il programma per una domenica trascorsa con tutta la famiglia: Babbi in moto ha accolto i più piccoli vestiti anche per loro con outfit obbligatorio in tema natalizio.

Ad una settimana dal giorno di Natale, i centauri travestiti dal babbo più amato da grandi e piccini hanno attraversato la città come ogni anno per mostrare i propri bolidi a due ruote e dare un contributo per i meno fortunati. Tra gli ospiti speciali anche dieci piloti del Vespa Club Napoli vincitori del campionato turistico nazionale. Anno dopo anno il raduno ha cambiato pelle, trasformandosi sempre più in una manifestazione punto di riferimento in tutto il sud Italia. I centauri hanno sfidato le basse temperature e hanno dato vita a piccole creazioni sui propri caschi per ricordare barba bianca e cappellino rosso.

Simbolo storico della parata natalizia ormai da dieci anni, Davide Napoletano, a cui negli anni si sono affiancati Renato Arienzo, Andrea Venditti e Giulio Galasso. Una kermesse che ogni anno unisce passione e solidarietà e che mette in evidenza l'importanza di guidare in sicurezza senza rinunciare alla velocità. Per il terzo anno consecutivo è stato creato inoltre il premio nonno bubba per la moto meglio addobbata. Una tradizione da rispettare e dunque a fine giornata gli organizzatori hanno lanciato l'appuntamento per il prossimo raduno, edizione 2024.