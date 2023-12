Napoli, al Vomero il corteo per la pace con la statua di Gesù bambino

Corteo pacifista per le strade del Vomero. Padre Alex Zanotelli con altri attivisti, hanno manifestato lungo via Luca Giordano con manifesti pro Palestina contro la guerra. Un corteo silenzioso durante l’aperitivo di Natale in un quartiere pienissimo di persone intente a fare gli ultimi acquisti o a brindare perla vigilia.

Il corteo del comitato Pace e disarmo in Campania ha sfilato tra la gente con slogan e cartelloni. In testa al corteo la statua di Gesù bambino.