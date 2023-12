Gesù bambino itinerante, marcia della pace con padre Zanotelli

«A poche ore dal momento in cui porrete la statuetta del Gesù Bambino nei presepi delle vostre case, il Bambino Gesù itinerante che attraversa il Vomero vuole scuotere le coscienze e ricordare tutti quei bambini che non sono più nelle proprie culle a Betlemme e in tutta la Palestina: una strage degli innocenti barbaramente uccisi compiendo un genocidio».

«Questo Gesù Bambino, Dio che si è fatto Uomo per salvarci, è una esortazione a non perdere la nostra umanità e ad avere la forza ed il coraggio di non voltarci dall'altra parte, ribellandoci con tutte le nostre forze a questa carneficina e a tutte le guerre nel mondo».

«Accompagnate con noi Gesù bambino itinerante, insieme a Padre Alex Zanotelli, al Comitato Pace, Disarmo e Smilitarizzazione del Territorio - Campania (impegnato dal 2006 sui temi della pace e del disarmo, con metodi e strumenti nonviolenti) e alle altre realtà associative che hanno collaborato».

Appuntamento a Napoli, il 24 dicembre - alle ore 13 - con partenza da piazza Vanvitelli e arrivo a piazza degli Artisti.