E' deceduta Antonietta Zito, 93enne ebolitana, che martedì mattina era rimasta intrappalata tra le fiamme e fu messa in salvo dai vigili del fuoco durante un incendio che ha devastato un'intera palazzina nel rione Paterno ad Eboli.

La donna era ricovarata in prognosi riservata all'ospedale di Eboli per aver respirato le esalazioni provocate dal rogo e nulla è stato possibile per salvarla.