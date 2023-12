Auto incendiata, liquido infiammabile sulla ruota

Principio d'incendio questa mattina per una Range Rover parcheggiata in via Grimoaldo Re, al rione Ferrovia. Pochi minuti dopo le 9 un passante ha notato le fiamme fuoriuscire dalla parte anteriore dell'auto e immediatamente ha dato l'allarme; un altro abitante della zona con un estintore ha evitato il propagarsi del rogo all'intera vettura, fino all'arrivo dei vigili del fuoco.

Sul posto sono anche giunti gli agenti della Volante e della polizia scientifica.

Ed il loro arrivo ha consentito di inquadrare nella luce giusta l’episodio: si era ipotizzato un guasto dell’apparato elettrico del veicolo, ma gli agenti della scientifica hanno accertato che sulla ruota anteriore sinistra vi erano tracce di liquido infiammabile e un prodotto adoperato per far sviluppare rapidamente le fiamme.

Il proprietario dell'auto, ascoltato dagli agenti della Squadra mobile, non ha saputo indicare un possibile movente per il gesto. Nella via non mancano telecamere, pertanto si spera che possano aver catturato qualche immagine utile alla identificazione degli attentatori, che hanno agito con rapidità e si sono dileguati senza farsi notare dai passanti o conducenti dei tanti veicoli che a quell'ora percorrono l'affollata strada.