Auto incendiata nel torinese; a bordo trovato un cadavere carbonizzato

Un cadavere carbonizzato è stato rinvenuto poco fa dai carabinieri della compagnia di Chivasso, nelle campagne di Gassino Torinese. Il cadavere, al momento non ancora identificato è stato trovato all'interno di un'utilitaria, una Fiat Panda che era stata data in precedenza alle fiamme. Sul posto si stanno recando i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Torino, per effettuare i rilievi tecnici con il medico legale incaricato dalla Procura di Ivrea. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento da parte dei militari.