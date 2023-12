In fiamme saracinesca di un autonoleggio, ipotesi racket

Raid di fuoco nella notte, in fiamme saracinesca di un autonoleggio in pieno centro. È accaduto attorno alla mezzanotte di ieri in via Tavernola a Castellammare di Stabia.

I poliziotti del commissariato di stabiese, guidati dalla dirigente Amalia Sorrentino, sono intervenuti subito dopo lo spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco.