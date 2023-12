Esercitazione antincendio della Guardia Costiera nel Porto Commerciale di Capri

La Guardia Costiera di Capri ha effettuato oggi un’esercitazione antincendio organizzata dall’Ufficio Circondariale Marittimo che hanno coinvolto pattuglie a terra e a mare, squadre dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, della Polizia Municipale, della Dogana e del locale Gruppo Ormeggiatori. Personale che ha messo in opera per l’occasione tutta la propria abilità per la simulazione di un incendio divampato a bordo di un mezzo di linea, ormeggiato presso la banchina “Principale” del porto di Capri.

L’esercitazione è iniziata con la ricezione a terra dell’allarme lanciato dall’equipaggio che si trovava a bordo dell’unità colpita dalle fiamme.

Come da protocollo, se fosse accaduto veramente l’incendio, l’allarme di soccorso è partito immediatamente dalla Sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, delle procedure previste dal vigente Piano antincendio.

Contemporaneamente è scattato l’intervento tempestivo degli uomini e dei mezzi della Guardia Costiera e dei Vigli del Fuoco.

Mentre a terra in molti si chiedevano cosa stesse accadendo sulle banchine del porto di Capri, che solo al termine delle operazioni, si sono accorti che si trattava di un’esercitazione di servizio per essere pronti in caso di emergenza. Fondamentale è stata la presenza in mare della motovedetta CP858 della Guardia Costiera, unità navale in servizio a Capri dedicata al soccorso in mare, equipaggiata con un moderno impianto antincendio.

Tutto il personale marittimo impegnato nell’attività in mare ha portato a termine, nei tempi previsti, le operazioni di spegnimento del principio di incendio e successiva messa in sicurezza dell’unità interessata e della banchina. Quella di stamattina è la seconda simulazione dell’anno 2023 e va a completare il ciclo annuale di attività addestrative, volte a preparare il personale alla molteplicità di scenari che possono presentarsi in caso di emergenza in ambito portuale.

Le esercitazioni periodiche sono utili ad addestrare e preparare il personale marittimo e non quando si presentano casi simili come quello di un incendio improvviso a bordo dei natanti o che possono accadere all’interno dell’area portuale. Al termine dell’operazione durata circa un’ora i militari della Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e gli operatori del porto sono rientrati con enorme soddisfazione per aver mostrato anche al piccolo gruppetto di folla incuriosita che si era fermata per assistere all’insolita performance che si è avuta all’interno dello scalo marittimo del porto commerciale di Capri.