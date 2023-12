Caivano, arriva anche il ministro della difesa Guido Crosetto

Il ministro della Difesa Guido Crosetto arriverà in città venerdì 22 dicembre 2023, per incontrare il commissario governativo per la riqualificazione di Caivano, Fabio Ciciliano.

L’incontro è in programma alle 9,30, presso la sede del commissario Ciciliano, ubicata sul Corso Umberto.

Successivamente il rappresentante dell’esecutivo di Giorgia Meloni farà un sopralluogo al cantiere dell’ex centro sportivo Delphinia in via Necropoli, accompagnato dallo stesso Ciciliano e dal presidente di "Sport e Salute", Marco Mezzaroma.

I lavori per la "rinascita" della mega struttura sportiva (degradata e abbandonata da anni) sono decollati nei giorni scorsi e saranno ultimati entro la primavera del prossimo anno, così come promesso dalla Premier Meloni.

Il minstro Crosetto visiterà, poi, anche la chiesa di San Paolo Apostolo del parco verde, dove sarà accolto da don Maurizio Patriciello, e la locale compagnia dei carabinieri, diretta dal capitano Antonio Maria Cavallo.