Auto a fuoco la notte di Natale, ipotesi dolo

Una vettura è stata completamene distrutta da un incendio nel corso della notte. L'episodio si è verificato subito dopo le tre nel comune di Avella, in via Madonna Del Carmine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Le fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo sono state spente. I caschi rossi rossi hanno poi messo in sicurezza l'area. Non si sono registrati ulteriori danni. Si segue la pista del dolo, ma non si escludono altre ipotesi.