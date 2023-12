Va a brindare con gli amici nonostante i domiciliari, preso 24enne

Non resiste alla tentazione e va a brindare con gli amici nel cuore della movida, al centro storico di Avellino, nonostante fosse ai domiciliari. Gli agenti della Questura e dell’Arma dei Carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 24enne per i reati di evasione e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nella circostanza, il giovane, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione e, rintracciato nei pressi del Duomo di Avellino, è stato tratto in arresto con successiva risottoposizione sempre ai domiciliari. Il ragazzo non ha fatto mistero di non gradire la presenza delle forze dell’ordine.