Botti di Capodanno, maxi sequestro di fuochi illegali a Secondigliano

Nel suo garage, un 29enne incensurato di Secondigliano aveva allestito una bancarella di fuochi illegali, con il portone aperto e i botti in bella mostra.

I militari del nucleo radiomobile di Napoli, passando in via Giardino dei Ciliegi, hanno facilmente notato la rivendita, complici i diversi clienti in fila.

Sul banco improvvisato 761 candelotti Cobra, 10 «cipolle» artigianali e altri fuochi pirotecnici per i quali non aveva ovviamente alcuna licenza di vendita.

Il 29enne è stato arrestato e trascorrerà i prossimi giorni ai domiciliari, in attesa di giudizio.