Tre arresti in pochi giorni, 18enne di Villaricca di nuovo in manette

A.S., 18enne di Villaricca, ha battuto ogni record. Tre arresti in pochi giorni. Si era fatto arrestare lo scorso 28 novembre a Roma, in flagranza di reato, per un’estorsione aggravata, consumata assieme a un complice, ed era stato condotto nel carcere romano di Regina Coeli. Il gip del tribunale capitolino gli aveva concesso la scarcerazione con l'obbligo di firma.

Il giovane era stato arrestato nuovamente dopo una settimana, in quel caso per rapina pluriaggravata consumata ai danni di una 89enne, ma era stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Villaricca. Ieri sera il terzo arresto. Il 18enne è stato ammanettato dai carabinieri per evasione dai domiciliari: girava indisturbato per la città, incurante della misura cautelare emessa a suo carico.