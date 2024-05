Festa dell'Europa, convegno al Dipartimento di Scienze Politiche e aula magna intitolata a Ernesto Rossi

Il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” celebra la festa dell’Europa. In occasione della giornata che celebra la pace e l'unità in Europa, nell'anniversario della storica dichiarazione in cui l'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, poi da tutti considerato l’atto di nascita di quella che oggi è l'Unione europea, il dipartimento guidato dal direttore Francesco Eriberto d’Ippolito ha deciso di intitolare l’aula magna ad Ernesto Rossi, politico nato a Caserta nel 1897 e tra i principali esponenti italiani del federalismo europeo insieme ad Altiero Spinelli, con il quale scrisse il manifesto di Ventotene che, poi, fu pubblicato da Eugenio Colorni.

“Alle origini del processo di integrazione europea: Ernesto Rossi e il Manifesto di Ventotene” è il tema scelto per la tavola rotonda in programma giovedì 9 maggio, a partire dalle ore ore 10, nella stessa Aula 1 della sede di Scienze Politiche di Caserta, in viale Ellittico 31, che d’ora in poi si chiamerà Aula Rossi.

All’incontro, introdotto dai saluti di benvenuto del direttore del dipartimento d’Ippolito e dai saluti istituzionali del sindaco della città di Caserta, Carlo Marino, parteciperanno l’ambasciatore Cosimo Risi; Piero Graglia, ordinario di Storia delle Relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Milano; Antonella Braga della Fondazione Rossi-Salvemini di Firenze, e il vicedirettore de “Il Mattino”, Francesco de Core, i cui interventi saranno moderati dalla docente di Scienze Politiche, Francesca Graziani.