Pnrr, nuovo round tra Mastella e il sindaco di Milano Sala

Pnrr e fondi al Mezzogiorno. Nuovo scontro tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala. «Il sindaco Sala continua a chiedere di travasare su Milano gli eventuali soldi del Pnrr non spesi al Sud. Mi sembra un atteggiamento cinico. I ministeri, invece, diano una mano a chi ha difficoltà e i fondi del Sud siano spesi tra i comuni del Mezzogiorno. Chiedo all'Anci di farsi carico di dare sostegno ai piccoli comuni o a chi è in ritardo» spiega Mastella in una nota.

Una vicenda, dunque, che si è trasformata in polemica politica sull'asse Nord- Sud. Nei giorni scorsi, infatti, Sala aveva proposto che i fondi europei del Pnrr inutilizzati andassero alla città di Milano. «Noi abbiamo progetti nel cassetto per rifare scuole, case popolari, per comperare bus. Se ci danno i fondi li investiamo: non vogliamo togliere fondi a nessuno. Io ho detto che siamo pronti a investirli, se ci sono. Se ci sono fondi inutilizzati, che facciamo? Li buttiamo via?» aveva dichiarato il sindaco milanese.

Oggi la replica piccata di Clemente Mastella. «Qualcuno gli dica che questo suo atteggiamento non ha nulla di sinistra, nè di progressista. Le diseguaglianze tra Nord e Sud ci sono e proprio per questo bisognerebbe essere solidali nei momenti difficili» conclude l'inquilino di Palazzo Mosti.