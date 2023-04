Mastella consegna le chiavi della città al sindaco di Benévént l’Abbaye

Benevento è ufficialmente gemellata con la piccola città francese di Bénévent l’Abbaye. Il protocollo è stato formalmente firmato al teatro Comunale e avrà una durata di cinque anni. Al termine della cerimonia il sindaco Clemente Mastella ha consegnato le chiavi della città al suo collega Andrè Mavignier, con l’obiettivo di valorizzare nei prossimi anni risorse culturali, turistiche ed economiche.

«Oggi per noi è una bella giornata – commenta Mastella – ci accorderemo con le università per uno scambio culturale. Dieci ragazzi saranno ospitati in Francia e lo stesso faremo noi. Favoriamo così un dialogo con la Francia, attraverso percorsi di ricerca e di didattica».

La consegna delle chiavi di Benevento

La delegazione francese è stata accolta questa mattina da tutta l’amministrazione comunale beneventana a Palazzo Mosti. Dopo la cerimonia al Comunale, i “beneventani” francesi sono stati accompagnati dallo stesso Mastella per un tour lungo corso Garibaldi, tra il museo del Sannio, il complesso Unesco di Santa Sofia e il museo Arcos.

Oggi pomeriggio, poi, è prevista anche una visita agli stabilimenti di Strega Alberti, a rione Ferrovia. Domani, invece, i rappresentanti istituzionali francesi verranno accompagnati in visita alla basilica di San Bartolomeo e a Pietrelcina, dove vedranno i luoghi sacri di Padre Pio.