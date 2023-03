Raduno Moto Guzzi, la carovana farà tappa a Benevento

Benevento si trasforma in capitale europea per gli amanti della moto Guzzi. Oggi è stato presentato a Palazzo Paolo V il "Meeting nazionale moto Guzzi", l'evento in programma dal 28 al 30 aprile, che vedrà coivolti oltre 400 motociclisti amatoriali da tutta Italia e anche dall'estero. Confermata, infatti, la presenza in città di due club Guzzi provenienti da Malta e dalla Grecia. Nel ricco programma illustrato alla stampa quest'oggi previste visite guidate e un tour nell'entroterra sannita, alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali del territorio.

A presentare l'evento, che per la prima volta nella storia farà tappa a Benevento, il sindaco Clemente Mastella, il presidente della Provincia Nino Lombardi, il sindaco di Apice Angelo Pepe, l'assessore comunale al Turismo Attilio Cappa, il consigliere provinciale con delega al Turismo Antonio Capuano, Mario Arosio e Antonio Dicuonzo, rispettivamente presidente nazionale e presidente provinciale di Moto Guzzi World Club.

«Il marchio dell'aquila è un simbolo del genio italiano e del made in Italy. La città ospita un evento di rilievo nazionale e internazionale da cui ricaveremo un indubbio dividendo d'immagine e promozione. Ci faremo trovare pronti, organizzando itinerari e visite guidate ad hoc per questa platea di appassionati a cui mostreremo le aree più suggestive della città», ha spiegato l'assessore al Turismo Cappa.

Il sindaco Clemente Mastella durante la presentazione del Meeting Moto Guzzi

«Sarà un'occasione importante per le attività alberghiere e della ristorazione, una vetrina per la provincia e per le sue eccellenze, basti pensare al Percorso del vino che è stato pensato per esaltare uno dei prodotti-simbolo del territorio», ha ricordato Capuano. Nei saluti introduttivi il sindaco Mastella ha evidenziato come «il raduno delle Moto Guzzi sia un'ulteriore segnale di vivacità e uno degli eventi apripista di un'estate che si preannuncia in città straordinaria per la qualità e la ricchezza del cartellone che ordineremo, secondo una regia che cerchi di evitare antipatiche sovrapposizioni cronologiche».