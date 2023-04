Telese ottiene finanziamento di 900mila euro per l'isola ecologica

Il Ministero dell'Ambiente finanzierà la realizzazione di un'isola ecologica a Telese Terme. L'intervento, per un importo totale di 977.664 euro, prevede la realizzazione oltre che dell'isola ecologica anche delle fornitura di attrezzature specifiche per il miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il centro di raccolta, sarà realizzato su un’area di proprietà comunale adiacente all’impianto di depurazione e avrà una superficie complessiva di circa 2945 mq.

La realizzazione del centro di raccolta ha l’obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili, in modo da contribuire in maniera significativa alla diminuzione delle quantità di rifiuti da conferire agli impianti di smaltimento. «In soli due anni abbiamo portato a Telese ben oltre dieci milioni di euro di finanziamenti, solo per parlare di opere pubbliche e interventi sul ciclo dei rifiuti», spiega il sindaco della città termale, Giovanni Caporaso.

«Eravamo uno dei pochissimi comuni in Italia a non essere dotato di un centro di raccolta - dichiara il delegato all'Ambiente e vicesindaco Vincenzo Fuschini - Prevediamo di installare un sistema informatizzato multimediale di interfaccia utente per la acquisizione e la memorizzazione dei dati relativi ai conferimenti tramite l’identificazione dell’utente e la pesatura dei materiali conferiti, la memorizzazione dei dati relativi a tali operazioni in termini di data, ora, utente, pesi e tipologia di ciascun materiale, la stampa della ricevuta relativa alle operazioni effettuate, la stampa delle etichette autoadesive con codice a barre per badge».