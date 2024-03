Dopo quasi due mesi ritorna, questa sera, I colori della musica, il cartellone musicale della stagione teatrale del Partenio allestito dal Teatro Pubblico Campano in collaborazione con l’associazione I Senzatempo.

Il protagonista del concerto (alle 20.45, biglietto 28 euro) arriva dal Portogallo: Salvador Sobral è balzato all’onore delle cronache musicali internazionali nel 2017 con la vittoria dell’Eurovision Song Contest grazie alla canzone Amar pelos dois, scritta dalla sorella Luísa Sobral. Un trionfo storico per il Portogallo e tra l’altro col più alto punteggio mai raggiunto nella storia del concorso. Un trionfo di cui si parla ancora oggi, in un settore dove solitamente è rapido il turn over di artisti e canzoni Sobral è nato a Lisbona, da una famiglia di nobili decaduti.

Ha vissuto la maggior parte della sua vita a Lisbona, ma anche a Barcellona, Maiorca e negli Stati Uniti d'America. Nel 2009 ha partecipato alla terza stagione del talent show portoghese Ídolos nel 2009, piazzandosi settimo. Nel 2016 è uscito il suo album di debutto, Excuse Me, da cui sono stati estratti i due singoli Excuse me e Nem eu. Nel 2017 ha partecipato al Festival da Canção, la storica selezione portoghese per l'Eurovision Song Contest, con Amar pelos dois, composta da sua sorella Luísa Sobral.

Nell’equivalente portoghese del nostro Festival di Sanremo ha conquistato il voto della giuria ed è arrivato secondo nel televoto, assicurandosi abbastanza punti per vincere il programma e per assicurarsi un posto sul palco dell'Eurovision Song Contest 2017 a Kiev, in Ucraina, in rappresentanza del paese lusitano. Qui dopo aver superato la prima semifinale, si è guadagnato un posto per la serata finale il 13 maggio e ha ricevuto tra giurie e televoto 758 punti, che hanno valso la prima vittoria in assoluto del Portogallo. Devo ringraziare mia sorella che mi propose d’interpretare la canzone che le era stata commissionata per portare il Portogallo in Europa, Pensai che l’esperienza avrebbe potuto rappresentare una buona opportunità per far conoscere il mio primo album Excuse me, e mettere in agenda un po’ di concerti.

Il successo che è arrivato è stato inaspettato. La gioia mista allo sconforto ed alla paura. A settembre del 2017 ha lasciato temporaneamente l'attività musicale per problemi di salute. Il 25 ottobre 2017 è stato collegato ad un cuore artificiale per quasi due mesi: si è trattato di una soluzione temporanea intrapresa per garantire un corretto ricambio sanguigno in attesa e nella speranza di un trapianto, avvenuto poi il 9 dicembre 2017 a Lisbona.

Un intervento riuscito che lo riportato alla vita ed alla musica. Sobral è sposato con Jenna Thiam (attrice) da cui ha avuto una bambina, Aida. «Avevo fatto pace con l’idea di dover morire. Per questo intendo tutto quello che è arrivato poi un gran regalo che ha voluto farmi la vita». Sobral, che ieri si è esibito al Blue Note di Milano, sarà accompagnato da Eva Fernandez (sax alto), Clara Lacerda (pianoforte), André Santos (chitarra), André Rosinha (contrabbasso) e Joel Silva (batteria). Al centro della scaletta il suo ultimo album, Timbre, il lavoro forse meno jazzistico fra quelli realizzato finora, perché legato al folklore sudamericano e alle sonorità tropicali.

È il quarto appuntamento de I colori della musica. Il carattere internazionale del cartellone musicale concepito dal direttore artistico Luciano Moscati si conferma stasera dopo l’esordio del 19 ottobre con la cantautrice e pianista australiana Sarah McKenzie. La chiusura è prevista per il prossimo 19 aprile con una band seminale del rock progressive italiano: il Banco del Mutuo Soccorso.