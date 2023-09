Google compie 25 anni: come si è evoluta la ricerca in questi anni

Quando Google è stata lanciata 25 anni fa, era ben lontana dall’essere il primo motore di ricerca. Tuttavia, la sua Ricerca è diventata rapidamente nota per la sua capacità di connettere le persone alle informazioni esatte che essi cercavano e più velocemente di quanto avessero mai immaginato.

Dietro alla creazione di un motore di ricerca c’è moltissimo lavoro. Digitare una domanda e ottenere risultati pertinenti può sembrare molto semplice, ma per arrivare a questo risultato ci sono dietro sfide impegnative e complesse che hanno reso Google ciò che è oggi. E questo non è affatto da considerarsi un punto di arrivo, perché internet e il mondo sono in continua evoluzione.

In occasione del prossimo anniversario, previsto per la fine di questo mese, rivediamo insieme alcune delle innovazioni tecnologiche più importanti introdotte nel corso di questi anni e cosa Google sta facendo per continuare a innovare.