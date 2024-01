.Lg e Cybellum, il nuovo cockpit garantisce la cybersicurezza dei veicoli

In occasione del Ces 2024, Lg e Cybellum presenteranno il proprio Cockpit con sistema di gestione della sicurezza informatica per le aziende del settore automobilistico. Nato dalla collaborazione tra Lg e Cybellum, brand quest'ultimo che opera nel mondo della cybersecurity automobilistica ed acquisito da Lg nel 2021, il Cockpit con Csms (Cyber Security Management System) monitora e garantisce la cybersicurezza dei veicoli. La sofisticata soluzione semplifica la gestione delle attività di cyber-assurance e di risposta agli incidenti, garantendo che i veicoli rimangano sicuri dal punto di vista digitale e pienamente conformi alle normative in continua evoluzione sulla cybersecurity.

La sicurezza cibernetica nel settore automotive è, infatti, un’area di crescente importanza, destinata ad assumere un ruolo centrale nel campo della mobilità con la recente entrata in vigore peraltro, di una specifica normativa.

Così, tutti i veicoli prodotti a partire da luglio 2024, dovranno soddisfare i nuovi standard di cybersecurity per ottenere l’omologazione, che sarà un prerequisito per la vendita in 54 Paesi tra cui l’Unione Europea, il Regno Unito, il Giappone e la Corea del Sud. Per supportare questi cambiamenti, il colosso Tech sud coreano e Cybellum hanno creato un Cockpit con Csms, una piattaforma completa che affronta le numerose sfide relative alla gestione della cybersicurezza nel settore automobilistico.

Essa è in grado di identificare rapidamente le vulnerabilità della sicurezza, monitorando proattivamente e adottando misure preventive per evitare potenziali minacce; inoltre, è in grado di analizzare le componenti del veicolo durante il suo ciclo di vita (circa 20 anni), generando e gestendo un database completo che va dallo sviluppo all’utilizzo reale. La piattaforma, gestisce automaticamente i problemi di sicurezza e tiene traccia dell’efficacia della risposta, consentendo di rilevare in tempo reale i rischi e di applicare protocolli di ispezione per ogni singolo componente. Il Cockpit funge anche da centro di controllo per la sicurezza dei prodotti - dal monitoraggio alla gestione - consentendo alle case automobilistiche di valutare e affrontare tempestivamente qualsiasi minaccia alla sicurezza, ed analizza attivamente le minacce appena identificate e il loro possibile impatto sui componenti, migliorando l’affidabilità complessiva della sicurezza.

«Siamo certi che questa piattaforma innovativa sarà un nuovo punto di riferimento per l’eccellenza della cybersecurity, dando forma al futuro dei veicoli connessi sicuri», ha dichiarato Slava Bronfman di Cybellum.

«Riconosciamo la crescente importanza della cybersecurity nel settore automobilistico e ci impegniamo a sviluppare piattaforme e tecnologie che supportino l’integrità dei dati e la sicurezza dei veicoli in un ambiente sempre più digitale», ha dichiarato Eun Seok-hyun, presidente di Lg Vehicle component Solutions Company.