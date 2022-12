Gli smartphone vivo tra i regali “top” da mettere sotto l’albero

Come ogni anno, con l’approssimarsi del Natale, si avvicina anche il momento di pensare ai regali. Vivo, uno tra i principali produttori di smartphone al mondo, offre dispositivi all’avanguardia, capaci di soddisfare le esigenze e le passioni anche dei più esigenti: X80 Pro 5g, dotato di una fotocamera dalle performance professionali, il V23 5g con doppio flash frontale per chi non vuole rinunciare ai selfie nemmeno di notte e infine Y35 che grazie all’ampia memoria permette di conservare foto, video o scaricare app senza doversi preoccupare dello spazio di archiviazione.

X80 Pro 5g

Grazie a un sistema fotografico ultra sofisticato, X80 Pro 5g è il regalo ideale per tutti gli appassionati di fotografia e per chi vede lo smartphone non solo come uno strumento di comunicazione. Con questo device, gli appassionati hanno a disposizione una serie di modalità foto e video co-ingegnerizzate con Zeiss che elevano l’esperienza fotografica da mobile. Un esempio? La funzione Cinematic Video Bokeh che crea una sfocatura ovale in formato cinematografico 2.39:1, ricreando visivamente l’effetto delle lenti cinematografiche anamorfiche, permettendo quindi di registrare video incredibilmente espressivi e di un’elevata qualità estetica. X80 Pro 5g è dotato di un rivoluzionario sensore di impronte digitali ultrasonico 3d che è 11,1 volte più ampio rispetto ai tradizionali lettori digitali in-display e che garantisce uno degli sblocchi più veloci nel settore mobile, in soli 0,2 secondi. La tecnologia di ricarica rapida da 80w consente inoltre di portare la batteria da 0 a 100% in 36 minuti. Il suo prezzo si aggira al momento intorno ai 1000 euro.

V23 5g

Selfie luminosi e scocca che cambia colore quando esposta ai raggi Uv, vivo V23 5g è nato per soddisfare gli amanti dei selfie e del design: il Dual Tone Spotlight, un sistema composto da quattro luci Led presente nella parte frontale dello smartphone, garantisce selfie luminosi in qualsiasi condizione di illuminazione mentre la scocca posteriore, in vetro fotocromatico, passa da calde tonalità dorate a sfumature di toni blu-verde quando esposto alle frequenze ultraviolette. Disponibile anche nella versione "starry black" e con un peso di soli 181 grammi, vivo V23 5g integra comparti fotografici che, abbinati a diverse funzionalità, saranno apprezzati dagli amanti della fotografia e soprattutto dei selfie, grazie al doppio Led e alla fotocamera frontale da 50mp. Il prezzo è di circa 500 euro.

Y35

Con un'eccellente capacità di archiviazione, una batteria potente che si ricarica velocemente e una tripla camera posteriore, vivo Y35 è il regalo ideale per chi necessita di uno smartphone che lo accompagni nelle sfide di tutti i giorni. Le diverse funzionalità integrate lo rendono uno smartphone affidabile e fluido anche quando, ad esempio, si passa da una app all’altra. Il sistema a tripla fotocamera di Y35 è costituito da una fotocamera principale ad alta risoluzione da 50mp, una macro da 2mp che consente scatti ravvicinati fino a 4 cm e una fotocamera bokeh da 2mp che permette di realizzare scatti incredibilmente creativi grazie allo strumento di sfocatura dello sfondo. Oltre ad offrire un'elevata risoluzione, il sensore della fotocamera principale da 50mp garantisce grandi prestazioni in condizioni difficili di illuminazione anche grazie al Super Night Mode. vivo Y35 integra frontalmente una fotocamera da 16mp con Selfie Spotlight Band, un flash dedicato che abbellisce l’immagine con una luce di riempimento. Il prezzo è di 350 euro circa.