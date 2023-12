Sarà un Natale che passerà alla storia per il record di iniziative ed addobbi in ogni angolo della città grazie a enti, operatori economici e anche privati. «Una voglia di fare festa e di essere una comunità attiva e laboriosa, che riempie di gioia anche noi amministratori», le parole dell'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone. Attività promosse in maniera spontanea e che vanno ad affiancarsi a quanto proposto dal Comune che mai come quest'anno si è mosso con grande tempismo. Oltre alle luminarie varate iniziative ed attrazioni di vario tipo che stanno facendo colpo su visitatori e residenti. Creati scenari suggestivi, in un contesto come quello del centro storico e non solo, che si prestano alla perfezione. Il vice sindaco Francesco De Pierro mette in risalto proprio questi aspetti. «Nel lungo ponte dell'Immacolata appena andato in archivio, che ha costituito una sorta di banco di prova generale delle festività natalizie, la città è stata promossa a pieni voti regalando un'immagine inedita e coinvolgente. Giudizio che è arrivato dai residenti e dai visitatori tra i quali numerosi emigrati ritornati per godersi qualche giorno di svago. Al di là degli addobbi, c'è una varietà di proposte che coinvolgono adulti e bambini e sarà così almeno fino al 6 gennaio. Tanti visitatori hanno detto che nelle loro città anche sui balconi non c'erano luci e ornamenti come da noi».

La piacevole novità, dunque, arriva dalla scenografia che offrono strade e rioni cittadini. Balconi, vetrine di negozi, alberi, finestre, aiuole, marciapiedi offrono un colpo d'occhio particolare. Mai in passato si era registrato un simile coinvolgimento. Un fermento che non vede nessuno escluso. In questa ottica per la festa più attesa e importante dell'anno c'era stato il prologo che aveva fatto pensare ad un Natale diverso. Il riferimento è all'anticipo dell'esposizione e vendita di prodotti e articoli natalizi avviato con netto anticipo rispetto ai tempi normali, come i pandoro disponibili da fine settembre, alberi di Natale ed addobbi, unitamente ai presepi preparati già a novembre. In questi ultimi giorni si è creata anche una inedita e sana competizione tra i vari rioni. Una gara che per il momento vede in vantaggio il quartiere Ferrovia. Soprattutto il viale Principe di Napoli offre un colpo d'occhio piacevole, specie nelle ore serali con quasi tutti gli alberi che sono stati avvolti da luminarie che creano un atmosfera quasi mistica.

A proporre lo speciale maquillage la nuova proprietà dell'Antum Hotel che illumina non solo i tronchi ma addirittura i rami degli alberi posizionati lungo il perimetro della struttura, seguito da Fabbriche Riunite, Bianco Corredi, Stregaphone, Feliciello, Bar Mario ed altri esercenti commerciali. In questo contesto c'è poi l'enorme presepe con effetto luci proposto secondo tradizione nell'ampio cortile dell'ospedale Fatebenefratelli da quest'anno implementato ed abbellito. «L'obiettivo è celebrare adeguatamente questa ricorrenza - dice l'architetto Flavian Basile - ed anche di scuotere le persone e le famiglie in un momento particolarmente delicato sia a livello sociale che economico. Fondamentale per evitare la crisi imporsi con idee e iniziative. Stiamo ricevendo i complimenti di tanti cittadini per i nostri addobbi e siamo orgogliosi». Il commerciante Pasquale Bianco: «I viaggiatori che arrivano alla stazione hanno un impatto bello e questo ci fa onore». Ma sono tante le attività anche di altre zone che si distinguono come Hotel Traiano, Centro ottico Mario Balestrieri, Manlio ed altri, mentre IperConad San Vito, pasta Rosiello propongono le aiuole comunali illuminate e attrattive. «Il fervore di addobbi ed iniziative - rileva l'imprenditore Antonio Collarile - serve anche a stimolare agli acquisti, a creare un clima festoso e di crescita».