Torna il presepe vivente tra tradizione e novità

Il presepe vivente di Pietrelcina si arricchirà in questa edizione di nuovi elementi che renderanno ancora più suggestiva l’esperienza dei visitatori. Saranno diverse, infatti, le scene di nuova realizzazione: partendo dal momento dedicato ai pescatori, per arrivare alle altre, incentrate sulla lavorazione del grano nelle sue varie parti, fino alla ricostruzione della produzione del pane azzimo.

L'appuntamento,che è in programma il 27, 28 e 29 dicembre, è stato presentato alla Rocca dei Rettori. «Il presepe vivente di Pietrelcina - ha esordito Daniela Fioretti, presidente del comitato che promuove l'iniziativa - è storia, volti, passione e tradizione.

Il nostro presepe non è un insieme di figure statiche, ma crea l’atmosfera di un racconto vivo. Attraversando quello che è l’ingresso del borgo antico, chiamato “Porta Madonnella”, il visitatore si sente catapultato nell’anno zero, cogliendone la magia, trasportato dalla musica, dai costumi, dalle scenografie, dagli strumenti, dai mestieri antichi e dalle parole del tempo, che hanno plasmato la vita quotidiana di quel tempo, compie un vero viaggio nel passato».

In campo circa 200 tra figuranti e i volontari per dare vita alle scene, tutto questo al culmine di un lavoro impegnativo. «In tanti ogni anno - ha sottolineato Fioretti - sacrificano il loro tempo e le loro famiglie per rendere possibile questo meraviglioso evento».