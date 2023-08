Accordo per la valorizzazione di piazza del Plebiscito: il ministro Piantedosi a Napoli

Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, giovedì 3 agosto, alle ore 16, sarà in Prefettura a Napoli per presenziare alla sottoscrizione dell'Accordo per la valorizzazione, la riqualificazione e la gestione unitaria del Complesso di Piazza del Plebiscito a Napoli e dei suoi spazi Ipogei, da parte del Direttore centrale degli Affari dei Culti.

L'iniziativa - avviata grazie alla sinergia tra tutti gli attori istituzionali coinvolti - intende promuovere la gestione unitaria delle attività connesse alla riqualificazione di piazza del Plebiscito, del colonnato, degli spazi ipogei e dei locali del Fondo Edifici di Culto, realizzando interventi di manutenzione e restauro del colonnato e dei retrostanti edifici nonché di illuminazione diffusa, al fine di valorizzare l'intera piazza e assicurarne la piena fruizione pubblica.

I giornalisti, i fotoreporter e i cineoperatori interessati a partecipare dovranno inviare, entro le ore 12.00 di mercoledì 2 agosto, via posta elettronica.